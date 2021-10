Ginnastica Ritmica Iris impegnata a Catania

Ginnaste in pedana per il campionato individuale Allieve Gold

Nuova missione siciliana per la, impegnata domenica 17 ottobre in occasione del campionato individuale Allieve Gold, che si terrà all'Istituto "Leonardo da Vinci" di Catania una settimana dopo il campionato di Specialità.In pedana ci saranno le ginnaste del zona tecnica 5 (, Campania, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia) per un evento che vede nuovamente la Ginnastica Ritmica Artemisia nel ruolo di club organizzatore.In casa Iris fari puntati sulla categoria Allieve 4, dove la bitontina(2009) sarà la portacolori del club presieduto da. Concorrenza agguerrita per la ginnasta pugliese che sarà guidata dal tecnico accompagnatorenella trasferta catanese.