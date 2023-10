Ginnastica Iris, Irene Carbonara pronta per la Zona Tecnica

Andrà in scena nel weekend del 21 e 22 ottobre laUnica rappresentante Iris che calcherà la pedana del Palazzetto dello Sport Paolo Barsacchi di Viareggio sarà la giovinazzese, classe 2005 e inserita nella categoria Senior per la Zona Tecnica 5, che comprende le regioni di Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise e Campania.Carbonara, accompagnata dalla tecnica Marisa Stufano, presenterà il suo programma completo con i quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro) e si confronterà con le altre ginnaste provenienti da tutto il sud Italia, con l'obiettivo di staccare il pass per la finale nazionale prevista per il prossimo 11 novembre.