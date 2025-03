Francesco Minervini nella Federazione Europea di hockey

La storia e la realtà dell'hockey giovinazzese trovano riconoscimento anche oltre i confini nazionali.Nella giornata di martedì, il presidente dell'AFP Francesco Minervini è stato infatti nominato membro della Commissione Tecnica di Hockey Pista della World Skate Europe, la Federazione Europea.Avrà l'onore di rappresentare l'Italia, dopo quattro anni di assenza, nel Board presieduto dal portoghese Orlando Panza e composto anche dalla spagnola Alexandra Alba Salgado e dallo svizzero Jean-Baptiste PiemontesiLa nuova nomina giunge un anno dopo la già prestigiosa elezione a Presidente della della Lega Italiana Hockey Pista.L'imprenditore nel settore immobiliare di pregio, figlio dell'indimenticato radiocronista dei successi in pista di 40 anni fa, ha così commentato la notizia: "Ringrazio il presidente Luis Sénica per questo importante e prestigioso incarico che mi ha conferito. Sono sicuro che l'hockey italiano potrà dare un grosso contributo a livello europeo per migliorare e far crescere sempre di più la nostra disciplina. Oggi nel giorno della festa del papà dedico questo traguardo a mio padre che mi ha trasmesso l'amore per l'hockey pista e che ne sarebbe stato sicuramente molto molto orgoglioso".