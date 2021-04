Final Six: storico quarto posto per l’Iris

Si chiude con uno strepitoso quarto posto finale la prima storica esperienza alla Final Six Scudetto di Torino da parte dellaNel pomeriggio odierno, al Pala Gianni Asti del capoluogo piemontese lo spettacolo è di altissimo livello con le sei compagini pronte a darsi battaglia sin dalle semifinali. Iris che cede l'onore delle armi al San Giorgio 79 Desio in semifinale. Nella finale per le posizioni ai piedi del podio l'Iris va alla grande conquistando una posizione di prestigio.Al cerchioottiene unalla palla porta a casa un. Exploit della bielorussaalle clavette con un. Chiude il quartettocon unal nastro.che chiude in quarta posizione con coabitazione con Forza e Coraggio Milano; sesto posto per Armonia D'Abruzzo. Nella finalissima lo scudetto, per il quinto anno consecutivo, va alla Faber Ginnastica Fabriano. Secondo posto a pari merito per Asu Udinese e San Giorgio 79 Desio.