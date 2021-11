Emmebi Futsal sconfitto, aggancio del Grimal Team

Cade l'​, impegnato a Margherita di Savoia, che viene superatodal Grimal Team C5. I giovinazzesi di, sotto 6-0 nel punteggio, si fermano per la seconda volta dall'inizio della stagione regolare e vengono raggiunti, a quota 12 punti, proprio dagli avversari e dal Just Mola.Nel settimo turno del girone A di serie C2, il Grimal Team C5 mette subito la testa avanti con il gol dell'1-0 su punizione dopo qualche giro di lancette e partita già in salita per l'Emmebi. Cercano la reazione gli ospiti, ma si vedono fischiare contro un penalty prontamente trasformato dal quintetto di casa (2-0) che poco dopo triplica il vantaggio con uno sfortunato autogol (3-0). Gli attacchi biancoverdi sono sterili e prima del riposo c'è tempo per il poker dei padroni di casa, 4-0 al 30'.Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo col Grimal che incrementa il vantaggio fino al 6-0. Sembra notte fonda, masuona la carica siglando il 6-1, seguito subito da Palermo che raddoppia il punteggio ospite (6-2). Prova la rimonta il Giovinazzo, ma gli arancioneri allungano ancora con il gol del 7-2.segna la rete del 7-3, ma poi rimedia un rosso. Con l'uomo in meno l'Emmebi riesce comunque ad accorciare con(doppietta) per il 7-4 finale.Suona tardi la sveglia dei ragazzi del presidentecompletamente assenti nella prima frazione e che provano a fare qualcosa nella ripresa quando il risultato era già compromesso. Sabato 27 novembre big match al PalaPansini quando arriverà la vice capolista, fischio d'inizio alle ore 16.00.