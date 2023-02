Emmebi Futsal, bentornata vittoria. 6-2 all'Azetium Rutigliano

L'ha rotto il digiuno che durava dal quindicesimo turno e, dopo quattro rovesci di fila, s'è seduto nuovamente alla tavola del torneo. Ha cominciato superandol'Azetium Rutigliano. L'appetito, però, non sembra esaurito perché c'è ancora spazio nello stomaco rimasto vuoto per circa un mese.Nel ventesimo turno del girone A di serie C2, il quintetto del tecnico, opposto sul parquet del PalaPansini, alla cenerentola del raggruppamento, passa in vantaggio con(1-0) e lo difende senza alcun affanno, anzi sviluppando un volume di gioco maggiore di quello ospite. Il 2-0 messo a segno daè soltanto una conseguenza del dominio territoriale biancoverde, che prima del riposo addirittura triplica con. Squadre negli spogliatoi coi locali avanti 3-0.La gara, anche nella seconda frazione di partita, resta vivace e a senso unico: il 4-0 lo firma, prima di un attimo di sbandamento da parte dei padroni di casa. Il fanalino di coda del torneo, dunque, ne approfitta e gonfia la rete del 4-1, preludio al gol del 4-2 che riapre la gara. A chiuderla, stavolta definitivamente, ci pensa(5-2), prima della rete della sicurezza diche festeggia la propria personale doppietta e chiude i conti sul punteggio del definitivoArriva l'ultima sirena: il club del presidentepuò finalmente festeggiare la conquista di un bottino pieno che attendeva da parecchio tempo e si conferma al sesto posto, in lotta per un posto in zona play-off. Martedì 21 febbraio trasferta a Bisceglie, sul prato verde del. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.00.