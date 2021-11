Emmebi Futsal, 7 gol al San Severo e terzo posto in classifica

Sette gol inflitti al fanalino di coda Audax San Severo, di cui tre di Palermo e due di Bavaro, quarta vittoria di fila per il tecnicoe terzo posto in classifica nel girone A di serie C2, seppur in coabitazione con altre due team, il Futsal Byre Ruvo e il Cus Foggia. Un pomeriggio da sogno per l'Nel sesto turno i padroni di casa, privi di Barbolla, Ignomiriello e Delucia acciaccato, aprono le marcature con1-0) con un gran gol da banda sinistra. Qualche minuto più tardi ancora Pappapicco si procura un rigore, trasformato daper il 2-0. La palla è sempre tra i piedi dei biancoverdi che girano molto e sprecano altrettanto. Ci vuole uno schema su palla inattiva per il 3-0 ad opera dimentre prima del doppio fischio Palermo cala il poker. Al riposo è 4-0.Nella seconda frazione i giovinazzesi continuano a creare palle gol, ma a non sfruttarle a dovere.appostato sul secondo palo spinge in porta l'assist di Grosso in ripartenza, siglando così la personale tripletta (5-0), mentreservito divinamente da De Palma salta il portiere e fa 6-0. Il neo-acquistotrova la prima gioia con la nuova maglia mettendo la parola fine, con la rete del 7-0, su un confronto che ha avuto davvero poco da dire. Non pervenuti gli ospiti.Troppe però le palle-gol sprecate da parte dei ragazzi del presidente. Nonostante il largo risultato, infatti, si poteva fare di più. Intanto, con questa vittoria, la quarta stagionale, l'Emmebi Futsal s'arrampica al terzo posto e nel prossimo turno, sabato 20 novembre alle ore 16.00, sarà ospite del