Doppio impegno nel weekend per l’Iris

Doppio impegno campano per la, protagonista oggi al PalaVesuvio di Napoli. L'evento, organizzato da Evoluzione Danza, vedrà in pedana le ginnaste confrontarsi per il campionato individuale Gold Junior-Senior per la zona tecnica 5.Il sodalizio presieduto dasarà rappresentato dalla barlettananella categoria Senior. Nel primo pomeriggio spazio poi al torneo "Reginette", riservato alle campionesse regionali di categoria provenienti da Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.Una nuova formula che potrà consentire alla ginnaste di potersi preparare in maniera puntuale alla finale del campionato nazionale individuale Junior Senior.per porterà in gara per le Junior 3(Bisceglie) e tra le Senior(Giovinazzo).A guidare le ginnaste Iris ci saranno i tecnico accompagnatori