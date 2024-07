Difonzo completa il tris straniero del Defender Giovinazzo C5

Arriva dall'Argentina il terzo acquisto delche completa le scelte straniere del roster biancoverde in vista del secondo campionato di fila in serie A2 Elite: si tratta di, laterale classe '01 nativo di Mendoza che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dellanel girone A di serie A2 Elite.In Italia ha già dimostrato di avere grandi capacità fra cui la rapidità, la finalizzazione, l'uno-contro-uno e la fantasia sono le sue qualità principali messe in mostra con la maglia del, dove in tre stagioni (dal 2019 al 2022) ha realizzato la bellezza di, diventando il capocannoniere del proprio girone nella seconda stagione, prima di passare al, squadra croata, con la quale ha giocato la Futsal Champions League e conquistato la Coppa e la SuperCoppa di Croazia.Ma il curriculum sportivo di Difonzo è stato impreziosito anche dalle convocazioni nellae dalla partecipazione allacon il, la squadra della sua città, e il. Difonzo ha nella velocità e nella finalizzazione a rete le sue caratteristiche peculiari che gli consentono di essere molto abile nell'uno contro uno e saltare l'avversario.- sono state le sue prime impressioni a trattativa conclusa -. Ho tanta voglia di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, la società e i tanti tifosi biancoverdi».Il terzo colpo del sodalizio del presidente Carlucci, portato a termine dal direttore dell'area sportivae dal team manager, ha ricordato un aneddoto: «Quando militai nel Vis Gubbio e incrociai il Giovinazzo (correva la stagione 2020/21), nonostante il periodo pandemico,. Per me che provengo da un paese che vive questo sport con passione - ha concluso Difonzo - ritrovarla anche in questa città è un ulteriore elemento di soddisfazione per la scelta effettuata».