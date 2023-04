Defender Giovinazzo, il primo round finisce con un pari prezioso: 3-3

Il primo round fra il Modena Cavezzo e ilfinisce in perfetta parità (il finale) e regala tutte le emozioni promesse in vigilia con una girandola incredibile di emozioni, gol a grappoli e una rimonta - da 3-1 a 3-3 - che premia il club del presidente: la qualificazione alla, dunque, si deciderà in Puglia fra sei giorni.Nel pomeriggio in cui i biancoverdi ritrovano uno dei propri importanti terminali di gioco (), l'indomita banda pugliese trova il modo di rialzare la testa quando la sfida sembra ormai persa, almeno come risultato (3-1 ad inizio ripresa) e alla fine supera questo importante esame di maturità.A Cavezzo, mister Checa sceglie Vezzani, Amarante, Lefons, Brasesco e Aieta, mentre il responsabile tecnico Rafinha risponde con Di Capua, Menini, Fermino, Ferreira Praciano e Silon Junior. L'inizio di gara è brillante per i padroni di casa che, dopo qualche minuto di dominio territoriale, leggono meglio e sfruttano le debolezze avversarie: con una delle sue sempre imprevedibili fiammate, ad esempio, Barbieri sfiora il palo alla destra di Di Capua.La reazione del quintetto giovinazzese nasce da un calcio d'angolo di Binetti e da una palla vellutata di Menini che trova il colpo di testa di Ferreira Praciano, non fortunato nella conclusione, poi è Arieta, per gli emiliani a catturare la palla, ma a fallire il bersaglio grosso., sull'altro fronte, fa le prove generali del goal catturando di testa un lancio del suo portiere, poi al 9' la sblocca: Fermino illumina il pivot biancoverde che fulmina nell'angolo più lontano Vezzani, è 0-1.Passano solo due minuti, però, è una conclusione diperfora Di Capua: 1-1, parità ristabilita quasi subito. I padroni di casa, raggiunto il pari, spingono sul pedale dell'acceleratore: El Madi riparte lancia in resta con i suoi e colpisce il palo, nell'azione che segna il termine della prima frazione di gara. Al riposo è 1-1.La sfida si fa durissima, per gli ospiti, al rientro in campo dagli spogliatoi, quando un momentaneo blackout dei pugliesi consente a, al 6', di ribaltare il banco dopo un'intesa vincente con Arieta: 2-1. Trascorre soltanto un minuto per il pallonetto di, al 7', sempre ben assistito da Arieta: 3-1.Guai a dare però per spacciato il Defender Giovinazzo C5. Rafinha, dalla panchina, striglia i suoi ora più intraprendenti e lucidi. Fermino trova subito un assist eccellente per il taglio perfetto diche infila Vezzani: 3-2 al 9'.Cambia l'inerzia della gara, ma proprio mentre il Modena Cavezzo va vicino al poker (è Fermino a evitare il gol con un salvataggio sulla linea di porta), i biancoverdi aumentano i giri del motore: ci pensa così, al 10', a sparigliare le carte con una rasoiata delle sue su calcio da fermo. È 3-3.I padroni di casa sono letteralmente in ginocchio, mentre la gara vive di altri due sussulti, fra cui una girata di Silon Junior che impegna seriamente Vezzani. Alla fine hanno ancora più birra i giovinazzesi, che con Roselli, nell'ultimo giro di lancette falliscono il colpo del ko, ma finisce qui. Applausi per tutti.Un risultato giusto che rimanda a, sul parquet del PalaPansini, per l'attesa partita di ritorno, un passaggio fondamentale per la storia del sodalizio di via Sanseverino. Una gara che vale l'accesso alla prossima