Defender Giovinazzo C5, ecco il colpo del mercato invernale: Renoldi

Sono entrate nel vivo a gennaio le grandi manovre delper rinforzare la rosa: i biancoverdi di mister Bernardo possono contare su un nuovo acquisto. Ed è un grande colpo:, laterale classe '90, è un giocatore in grado di cambiare il volto della squadra.L'Italo brasiliano, nativo di Rio de Janeiro, è il secondo volto nuovo della sessione invernale di mercato: «Sono qui - le sue prime parole - perché dalle informazioni che ho assunto questa è una società composta da persone perbene, brave e serie».33 anni, proveniente dai croati del, Renoldi è un laterale offensivo mancino, «con qualità di passaggio anche nell'uno contro uno, ma che comunque si impegna anche in fase difensiva. Mi considero un giocatore che sa far bene tutte le fasi di gioco - ha aggiunto -. Mi contraddistinguo anche per essere un giocatore che,: su questo aspetto i tifosi possono aspettarsi un giocatore con tanta voglia, grinta e che non molla mai».Ex Flamengo (in Brasile), Futsal Samb (la sua prima squadra in Italia), Gruppo Fassina, Lido di Ostia, Milano, Napoli, Al Arabi (in Kuwait) e Sporting Braga (in Portogallo), Renoldi è reduce da una prima parte di stagione con la Sampdoria e dalla parentesi con il Futsal Pula, in Croazia, nella massima serie nazionale.Adesso l'avventura in riva all'Adriatico, alla corte del patron, «grazie al forte interessamento dimostrato dalla società sin dal primo momento, al direttore sportivoper l'impegno e la disponibilità durante tutta la trattativa e anche a, una mia vecchia conoscenza, che è stato importante per la mia scelta finale», ha detto il neo biancoverde.Che, nel mirino, non ha «Sono qui - ha affermato Renoldi che in Italia, in A2, ha vinto un campionato e una Coppa Italia - per dare il mio contributo alla squadra e aiutare a raggiungere quelli che sono i propositi della società. Noi dobbiamo lavorare tutti quanti insieme per raggiungere le vittorie che ci servono per».Il Defender Giovinazzo, infatti, reduce da due pareggi consecutivi, naviga nelle zone basse dell'A2 Elite: «In questo momento - ha proseguito -. La squadra ha perso per strada punti importanti: ora dobbiamo ritrovare la vittoria e recuperare posizioni. Poi, una volta raggiunto questo primo obiettivo, potremo cominciare ad ambire ad altro.». Parola di Renoldi.