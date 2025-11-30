Defender Giovinazzo C5, con il Canicattì una sconfitta immeritata

Ilsubisce una sconfitta immeritata nel decimo turno del girone B di serie A2 Elite, perdendo con il risultato disul rettangolo dell'al termine di un incontro tirato per 40 minuti. I biancoverdi del patron, in vantaggio con Menini, sono stati raggiunti a fil di sirena da Laurenzana (rigore e cartellino rosso per Difonzo), prima di passare nuovamente avanti nel corso della ripresa con Divanei.La partita, con alcune decisioni arbitrali che hanno pesato non poco sull'esito finale, ha poi preso la via di Canicattì, con i padroni di casa che hanno dapprima impattato nuovamente la gara con Corallo e poi, due minuti dopo, hanno festeggiato il gol-vittoria di Trovato, per il 3-2 finale. I giovinazzesi, al quarto ko stagionale - il secondo di fila -, sono adesso scivolatiIl Canicattì di Mittelmann schiera Del Ferraro, Sanz, Gonzalez, Fuschi e Corallo, mentre Menini risponde con La Notte, Divanei, Difonzo, Cutrignelli e Fanfulla. I primi minuti sono ad appannaggio del Defender Giovinazzo che centra tre pali in altrettanti minuti: il primo lo colpisce Dibenedetto, gli altri due Cutrignelli. E il punteggio resta ad occhiali, 0-0.Il match si sblocca soltanto al quarto d'ora, quando Cutrignelli apre sulla sinistra perche supera Del Ferraro per il meritato 0-1. A 28" dal termine del primo tempo, però, avviene quello che non t'aspetti: Difonzo, infatti, in area, salva sulla linea con il petto, ma il primo arbitro - Mancuso di Lamezia Terme -, dopo aver sventolato in faccia il cartellino rosso a Difonzo, assegna la massima punizione che determina il pareggio dei padroni di casa:non sbaglia e fa 1-1, mentre su questa azione contestatissima si chiude la prima frazione di gara.Il secondo tempo si apre con un intervento di piede di Del Ferraro che ferma Divanei, ma non può nulla sulla stoccata dello stessoper l'1-2 su angolo battuto da Palumbo: al 6' i pugliesi sono di nuovo avanti nel punteggio. Il pareggio inseguito dal Canicattì giunge comunque al 12' grazie a una girata diche si infila nell'angolo più distante da La Notte: 2-2 e gara nuovamente in perfetto equilibrio.La traversa di Fanfulla colta con un colpo di tacco (quattro, in totale, i legni colpiti dai biancoverdi) consacra la giornata a dir poco sfortunata degli uomini di Menini. Ci pensaal 14' ad insaccare il gol-vittoria degli uomini di Mittelmann che colgono tre punti sino ad allora insperati. Finisce 3-2.