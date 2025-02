Defender Giovinazzo C5, caccia al tris stagionale a Campobasso

Manca una casella alper chiudere il tris. Per farlo, però, il club didovrà espugnare il rettangolo del, oggi pomeriggio, nel sedicesimo turno del girone B di serie A2 Elite: con i tre punti completerebbe contemporaneamente la colonna dei successi di fila, la riga delle vittorie consecutive in campionato e staccherebbe i molisani, fermi a pari punti a quota 19.I biancoverdi sono fermi a due (Ortona fuori e Mascalucia in casa), manca solo un piccolo passo che però rappresenterebbe tanto: con tre indizi si avrebbe la prova di una continuità ritrovata. Dopo la settimana di pausa «in cui abbiamo spinto di più - ha detto, due volte a segno con il Mascalucia - siamo pronti a tornare in campo. Anche se abbiamo vinto due gare consecutive,» a partire dal prossimo test di Campobasso.I molisani del tecnico Sanginario torneranno in campo dopo poco meno di un mese dall'ultima gara, disputata il 18 gennaio in casa del Mascalucia (2-4). Non ci sarà il capitano(fuori per squalifica), ma il Cus Molise potrà contare sull'ultimo acquisto, centrale cileno proveniente dall'Anzio di A2. In rosa anche Joao Vitor Teresa, l'universale brasiliano meglio conosciuto come Joãozinho con all'attivo 7 marcature, senza dimenticare i vari De Nisco (miglior realizzatore con 13 reti), Di Lisio (7 gol), Henz Oechsler e Nathan.I giovinazzesi del tecnicosono al lavoro dalla settimana dopo l'ultima vittoria in casa, quella col Mascalucia, valsa il terzo risultato utile di fila. «Abbiamo avuto due settimane per preparare la gara - ha detto ancora Difonzo -, sempre con la consapevolezza che loro, sul loro campo, sono una squadra forte e molto dura, ma con calma e pazienza cercheremo di portare i tre punti in Puglia per».L'appuntamento, dunque, è per questo pomeriggio al PalaUnimol di Campobasso, fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.