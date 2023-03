Defender Giovinazzo C5, attento alla Cormar Reggio Calabria

È una Cormar che non ha niente da perdere quella che a Motta San Giovanni attende la visita delche non può permettersi altri passi falsi, prima della sosta di campionato prevista per questo pomeriggioLa posizione di classifica dei calabresi, fermi a quota 28 punti, è assai critica perché offre poche chances di rientrare nella griglia play-off, ma con il match di sabato offre ai padroni di casa le ultime carte per poter sperare di farne parte. La sconfitta maturata a Canicattì nell'ultimo turno del girone C di serie A2 fa presagire la volontà di rifarsi dei padroni di casa anche per la sconfitta di misura maturata all'andata in modo inaspettato.I biancoverdi d'altro canto, che scenderanno sul parquet privi di capitansqualificato in settimana, dopo il pareggio interno con il Bovalino tenteranno di continuare a mostrare il positivo rendimento esterno sin qui ottenuto lontano dal PalaPansini.Su quanto ha espresso sin qui il campionato e sulle prestazioni mostrate dall'equipe del presidentesi è soffermato il direttore sportivo: «È senza dubbio, basta vedere la classifica, in un fazzoletto di punti sono racchiuse 6, 7 squadre divise da 3 o 4 lunghezze che ambiscono a disputarsi i play-off».«Tra queste - spiega il ds biancoverde - ci siamo anche noi nonostante qualcheche non ci ha consentito di acquisire qualche posizione più in alto in classifica. Ma ormai mancano poche giornate al termine e in programma ci sono numerosi scontri diretti che decreteranno le squadre che meriteranno di raggiungere questo traguardo».«Pertanto i match che ci aspettanosaranno decisivi. Ma a quelle partite bisogna arrivarci - conclude Lasorsa - non prima di aver portato via punti con la Cormar che rispettiamo in considerazione della qualità del roster».E allora tutte le attese sono per questo pomeriggio alle ore 16.00 al PalaAttinà di Lazzaro, frazione di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria.