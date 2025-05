Defender Giovinazzo C5 a Terni, Rafinha: «Lì per onorare il campionato»

Ilè pronto a viaggiare verso l'Umbria per raggiungere Terni in vista dell'ultimo appuntamento esterno del girone B del campionato di serie A2 Elite, in programma sabato pomeriggio.La, undicesima in classifica con due soli punti di vantaggio sul Mascalucia penultimo, è reduce da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pari), mentre il club di, ormai fuori dalla zona play-off, è tornato al successo solo il 23 aprile scorso, superando in casa l'Itria.«È arrivata alla fine anche questa stagione - ha detto-. Naturalmenteperché in tante occasioni abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le squadre che sono arrivate meglio di noi in graduatoria». Secondo il collaboratore tecnico di mister Bernardo «abbiamo pagato: dobbiamo imparare dagli errori per gestire il futuro in maniera assolutamente diversa. È stato davvero un peccato».Tornando alla gara, quella umbra, è una squadra in salute ed è reduce da sette punti nelle ultime tre partite: allenata da Pellegrini può contare sul laterale Sachet, top player con 14 reti all'attivo, oltre al pivot De Michelis (anche lui 14 gol) e al laterale spagnolo Mallouk (8 reti) giunto a novembre. «Anche nelle ultime due partite - ha detto ancora Rafinha - abbiamo, giocando e dando il nostro meglio, sia in allenamento e sia in partita».«Di sicuro - ha assicurato -». L'appuntamento è per questo pomeriggio al Comunale di Terni, con fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.