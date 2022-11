Defender Giovinazzo, arriva il Benevento. Bisogna continuare a far punti

Dopo la lunga ma felice trasferta a Piazza Armerina, dove ilha continuato a non deludere lontano dal PalaPansini, arriva in terra pugliese il Benevento.Campani che hanno, anche loro, dovuto fare i conti con un calendario nella fase iniziale non proprio facile che li ha messi di fronte a squadre che occupano attualmente i quartieri alti della classifica, ma martedì scorso si sono rilanciati vincendo piuttosto facilmente (7-0) con il Futsal Canicatti.Nonostante tutto e anche se matricole di questo torneo, sono riusciti ad ottenere 9 punti che li collocano nelle posizioni centrali della graduatoria, anche grazie ad una rosa ben allestita e condotta da un allenatore come Nitti, seppur giovane ma già con esperienza da vendere.Due calcettisti come Vega e Milucci, entrambi ex CMB, il secondo con presenze anche in nazionale italiana, sono ben conosciuti nei parquet d'Italia anche di categoria superiore, e sapranno rendersi pericolosi anche sabato prossimo a Giovinazzo.Ne sono consapevoli i padroni di casa che viaggiano con il morale alto, dopo le ultime due brillanti prestazioni (6-1 contro le Aquile Molfetta e 2-3 a Piazza Armerina), da parte di un collettivo che ha ripreso fiducia nei propri mezzi e che ha messo in mostra e in grande spolveromeglio conosciuto come Gui, autore di una doppietta al PalaFerraro.Il ragazzo classe 2001 non è stato decisivo, in terra siciliana, solo in fase realizzativa, ma ha svolto il suo compito in maniera eccellente ancheQuesta settimana, pertanto, è diventato l'uomo copertina: «Il match con la Gear Siaz - ha detto - è stato difficile e pieno di emozioni. Noi abbiamo mostrato pressione agli avversari, possesso di palla e volume di gioco considerevole».«Ciò è stato possibile - ha proseguito Fermino - grazie al lavoro di squadra e la mia prestazione è la naturale conseguenza. Sentire la fiducia intorno dei compagni più esperti e del mister». Per chi vorrà continuare a non perdersi le emozioni dell'appuntamento è oggi alle ore 16.00 presso il PalaPansini.