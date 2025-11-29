Nicola Palermo
Defender Giovinazzo a Canicattì, Palermo: «Dobbiamo sfruttare le occasioni»

I biancoverdi di Menini, reduci dal ko interno con il Sulmona, saranno impegnati nuovamente in Sicilia. Rientra Dibenedetto

Giovinazzo - sabato 29 novembre 2025 07.00
Sfruttare le opportunità che si presenteranno. È con questo obiettivo che il Defender Giovinazzo C5 si prepara ad affrontare l'Atletico Canicattì, in una delle sfide che questo pomeriggio comporrà il decimo turno del girone B di serie A2 Elite.

A guidare i biancoverdi del patron Carlucci, assieme al responsabile tecnico Menini, ci sarà come sempre Nicola Palermo. «Quella contro il Sulmona - ha detto - è stata una partita difficile contro una squadra molto ben attrezzata. Abbiamo provato a vincerla con il quinto uomo di movimento, ma non è andata bene».

All'orizzonte, adesso, c'è la sfida sul rettangolo del Canicattì di Mittelman (con in organico il pivot argentino Sanz, con già 14 gol all'attivo, oltre al laterale brasiliano Simao, al laterale Fuschi e all'universale spagnolo Gonzalez) che segue i biancoverdi ad una sola lunghezza: i pugliesi sono quarti con 16 punti, i siciliani settimi con 15.

«È stata una settimana molto impegnativa, abbiamo lavorato con grande intensità e ci siamo preparati bene - ha detto Palermo -. In Sicilia sarà una gara molto difficile contro una squadra forte e in salute», reduce da tre risultati utili consecutivi e dal pari (4-4) sull'ostico campo del Pescara.

«Con un Dibenedetto in più vogliamo riscattare l'incredibile passo falso interno con il Sulmona - ha proseguito il tecnico -. Dobbiamo sfruttare tutte le nostre occasioni, tutte le opportunità che saremo in grado di creare. È in questo che noi cercheremo di tornare in Puglia con un risultato positivo», ha concluso Palermo.

La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al Palasport Saetta-Livatino di Canicattì. Fischio d'inizio alle ore 16.00.
