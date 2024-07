La giovinazzese Sofia Fiorentino è campionessa italiana Fidesm 2024

Ha appena 16 anni la giovinazzese, talento dell'associazione sportiva, ma s'è già aggiudicata il titolo di campionessa nazionale della2024 nella specialità del15/16 classe A volando più in alto di tutte sul tetto d'Italia.Si sono conclusi l'8 luglio scorso, infatti, i campionati italiani che si sono svolti a Rimini dove con orgoglio e prestigio la ballerina Fiorentino, orgoglio biancoverde e già reduce da altri riconoscimenti importanti in campo nazionale e in quello internazionale, ha conquistato il titolo di campionessa nazionale della2024, l'unica federazione realmente riconosciuta dal Coni in Italia, nella specialità del15/16 classe A.La disciplinain generale ha come elemento fondamentale la creazione di una coreografia originale utilizzando stili e tecniche di balli latini. Un prestigioso traguardo, quello di Fiorentino, che le è valso il passaggio di merito nella massima categoria, l'AS. Per la ballerina di Giovinazzo, che si è detta molto onorata ed emozionata per questo titolo e fiera di rappresentare i colori della sua bandiera, un motivo d'orgoglio per tutti e soddisfazione per ilUn plauso va alla sua istruttrice, tecnico professionista diplomato, giudice nazionale, ufficiale di garae maestro federale di terzo livello che con la sua professionalità, impegno e dedizione forma i suoi ballerini fino al raggiungimento di tali risultati.