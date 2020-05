Club colombiano assiste a lezioni online dell'Iris

Un momento di confronto attraverso procedure e tipologie di allenamento con la ginnastica ritmica punto di raccordo tra Italia e Colombia. Questi i punti base dell'incontro online avvenuto il 13 maggio tra lae laIl gruppo di lavoro pugliese, guidato dall'istruttrice federale, ha avviato nel pomeriggio del 13 maggio, le 8 del mattino in Colombia, un confronto con la realtà colombiana che ha come punto di riferimento la cubana, residente in Colombia da qualche anno.La Corrales ha creato un spazio online chiamato:, riservato alle sue ginnaste con il chiaro intento di migliorare la tipologia di allenamento e l'approccio mentale al lavoro attraverso confronti come quelli avuti con atlete di Messico, Argentina, Costa Rica, Cuba, Colombia e Spagna.Per lahanno partecipato quattro ginnaste colombiane che hanno potuto assistere online alle lezioni in casa Iris alla quale erano presenti ben 15 ginnaste pugliesi.«Una bella esperienza - dichiarache dal punto di vista umano in un momento così particolare rappresenta un momento di unione e condivisione verso una disciplina che ci accomuna per la passione e la voglia di misurarci e migliorarci giorno dopo giorno».