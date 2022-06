Caporusso convocata per l’allenamento Nazionale

Sarà una due giorni particolarmente gratificante e stimolante quella che sta per vivere Raffaella Caporusso tra oggi e domani.L'atleta barlettana dellaè stata convocata per un allenamento Nazionale su indicazione della direttrice tecnica Nazionalee della responsabile individualiste. L'allenamento è previsto per domani al Palasport Salvator Allende di Fano.La Caporusso fa parte dell'elenco delle convocate nella sezione Allieve. Tra le tecniche preposte ci sarà anche la direttrice tecnica Iris,. Un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi mesi da parte della Caporusso, una delle tre ginnaste a rappresentare la Puglia in questo importante raduno.Preludio della giornata di lavoro sarà, oggi, lo splendido palcoscenico della World Cup di Pesaro, dove la Caporusso eseguirà due stacchetti d'intrattenimento nel corso delle finali. Un cornice di spessore internazionale, un premio per l'emergente talento pugliese ed un riconoscimento per il lavoro svolto dai tecnici dell'Iris.