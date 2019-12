Campionato Individuale Gold, Carbonara quinta

Non ci sono podi, ma prestazioni importanti per continuare nella costante crescita della agoniste in casa. Queste le considerazioni a margine del campionato nazionale Individuale Gold Junior/Senior, andato in scena lo scorso weekend a Nocera Inferiore.Con, assente dell'ultim'ora per motivi di salute, i tecnici accompagnatorhanno concentrato le loro attenzioni sulla categoria Junior 2, esercizi con fune, palla e nastro, mentre la finale con clavette, con la presenza diPer Carbonara un quinto posto finale con il punteggio complessivo di; ha chiuso in diciassettesima posizione invece la Dellaquila con il punteggio finale di. Vittoria tra le Junior 2 per Sara Rocca (Raffaello Motto) con 69,900, secondo posto per Giulia Dellafelice (Ginnastica Aurora Fano) con 63,800. Terza Serena Ottaviani (Società Ginnastica Fabriano) con 57,650.Un risultato soddisfacente con entrambe le ginnaste approdate in finale e con Carbonara capace di sfiorare un podio nazionale, dopo quelli conseguiti dalle compagne di squadra nelle ultime settimane.