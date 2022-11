Campionato di Specialità Gold, finale sfiorata per la coppia Maffei-Brunetta

Procede in maniera positiva il cammino delle atlete dellacome confermato dalle prestazioni in occasione del campionato nazionale di Specialità Gold, in corso di svolgimenti al PalaCatania sino ad oggi.Si ferma in maniera sfortunata in fase di qualificazione la gara di coppia con l'Iris rappresentata da. Le due bitontine totalizzano un punteggio diche vale il sedicesimo posto e la finale sfiorata per poco. Tra le Junior, la biscegliesenella gara con le clavette chiude in venticinquesima posizione con il punteggio di, mentre al nastro la bitontinaraggiunge la ventunesima posizione con il punteggio finale diPer le ginnaste guidate dal tecnico accompagnatoreun altro passo in avanti nel percorso di crescita. L'abnegazione, la passione e la voglia di emergere sono gli ingredienti che stanno portando alla costante evoluzione il nuovo gruppo di ginnaste che rappresenteranno il futuro prossimo dell'Iris a livello agonistico.