Campionato di Specialità, a Catania De Santis a podio

Si chiude con un prestigioso podio e tanti importanti piazzamenti la spedizione dellaal campionato di Specialità Gold Junior/Senior, andato in scena domenica 10 ottobre nell'impianto sportivo dell'istituto "Leonardo da Vinci" di Catania.All'evento, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Artemisia, hanno preso parte le ginnaste inserite nella zona tecnica 5 (, Campania, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia). Tra le atlete dell'Iris, guidate dal tecnico accompagnatore, il podio giunge tra le Junior 1 alla fune conche chiude al terzo posto con il punteggio di punteggio di. QuintaMedaglia di legno alle clavette per, quarta con il punteggio di, mentre alla palla ottiene un quinto posto (); dodicesima la(6.150). Tra le Junior 2/Junior 3 alle clavette, quinto posto per, undicesima, mentre al cerchio è dodicesima con il punteggio di. Nella categoria Senior, infine, sesto posto finale percon il punteggio di 11.050.Alle finali nazionali, che si terranno in quel di Foligno dal 5 al 7 novembre, ci saranno quindi per l'Iris: