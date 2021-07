Campionati FIDS, Samira Barbolla è vice campionessa d'Italia

Si chiamala vice campionessa italiana. Il grande risultato è arrivato il 9 luglio scorso a Rimini, dove sono in corso di svolgimento i campionati nazionali della, a cui arriva solo il meglio dei talenti italiani che nascono e crescono nella nostra penisola.La giovanissima danzatrice del, appena 14 anni, ha conquistato il secondo gradino del podio nella categoria(classe A, disciplina), ottenendo così il passaggio di merito nella classe successiva, molto più ambita: la. Finalmente, dopo lo stop causa Covid, la Giovinazzo della danza ha ricominciato a sognare. La carica giusta di chi è stato fermo per troppo tempo ha generato un'adrenalina enorme.Una gara difficile e impegnativa per l'atleta giovinazzese, già campionessa italiana di danza sportiva nella categorianel 2019, sempre a Rimini. Il suo sogno s'è infranto all'ultima sfida, dopo un evento disputato in maniera super. Pers'è trattato comunque di un'esperienza meravigliosa: i suoi istruttori,, sono corsi ad abbracciarla ed a complimentarsi con lei per l'approdo nella classe internazionale.Nei prossimi mesi l'orizzonte della 14enne sarà caratterizzato da diverse manifestazioni a livello nazionale e internazionale in cui avrà tantissimo da regalare in termini di emozioni, inevitabile quando misceli arte e sport in un mosaico: su tutte il, il campionato del mondo di danza sportiva.