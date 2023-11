Buone prestazioni al campionato nazionale Gold Junior e Senior

Buona conclusione di campionato per le ginnaste, che lo scorso weekend sono scese in pedana al Palapaternesi di Foligno per la finale nazionale del campionato individualeLe due atlete si sono confrontate con le migliori ginnaste provenienti da tutta Italia ben figurando nelle rispettive categorie. La classe 2009, accompagnata dalla sua istruttrice, ha portato a termine il suo programma totalizzando un buone piazzandosi così terza nella classifica finale della categoria Junior 2.Classifica guidata da Margherita Fucci (Cervia Ginnastica) con 116,650, seguita da Carlotta Fulignati (Ginnastica Terranuova) con 109,950. Tra le Senior,, classe 2005, accompagnata dalla tecnica Marisa Stufano, totalizza il punteggio diportando a casa un diciannovesimo posto finale.Si laurea campionessa italiana Senior Chiara Badii (Raffaello Motto) con 118,950, seguita da Alessia Judith Leone (Polisportiva Varese) con 118,150 e da Juna Campomagnani (Raffaello Motto) con 115,250.