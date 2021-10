Brunetta quarta all’Individuale di Catania

Si ferma in terra siciliana il cammino di, portacolori dellaal Campionato Individuale Allieve Gold andato in scena ieri all'Istituto "Leonardo da Vinci" di Catania.All'evento, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Artemisia, hanno preso parte le ginnaste della zona tecnica 5 (, Campania, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia). Brunetta ha partecipato alla gara nella categoria Allieve 4^ Fascia chiudendo al quarto posto con il punteggio didopo aver eseguito esercizi con cerchio, palla, clavette e nastro.Vittoria per Giorgia Russo (Fenix Ginnastica) con 60.900, al secondo posto Clara Di Giorgio (Ritmica Arbostella) con 59.300, gradino più basso del podio per Rebecca Rullo (Ritmica De Giorgi) con 59.200.Per la ginnasta bitontina rimane il rammarico di aver sfiorato la qualificazione alla fase nazionale, accedono le prime tre classificate, ma la consapevolezza di aver condotto un'ottima gara in un percorso di crescita costante assieme al tecnico accompagnatore