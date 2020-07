Brunetta e Cuomo convocate per i collegiali nazionali di Rimini

Saranno due le atlete dellache tra fine agosto ed inizio settembre prenderanno parte, a Rimini, degli allenamenti collegiali nazionali estivi. Dal 22 al 25 agosto, spazio all'allenamento del Gruppo Scelto Allieve.La direttrice tecnica,ha convocato 16 ginnaste, tra le quali spicca il nome di(2009). Si parte al pomeriggio di sabato 22 agosto agli ordini dello staff tecnico composto da, per concludere il ciclo al mattino di martedì 25 agosto.È previsto, invece, dal 31 agosto al 3 settembre l'allenamento collegiale nazionale, gruppo valutazione delle ginnaste Junior 2006/2007, per il completamento del. La direttrice tecnica,, e la responsabile squadre nazionali individualista,, hanno convocato per il raduno di Rimini,(2007) tra le 11 ginnaste provenienti da tutta Italia.A dirigere gli allenamenti lo staff tecnico composto da. Lavoro a partire dal pomeriggio di lunedì 31 agosto sino al mattino di giovedì 3 settembre.