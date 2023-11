Bronzo interregionale per Caporusso, quarta Cassano

Le due Allieve hanno staccato i due pass per la finale nazionale prevista dall'1 al 3 dicembre a Cervia

Obiettivo centrato per le Allieve 4, che concludono la prova di zona tecnica del campionato individuale Gold Allieve staccando i due pass per la finale nazionale prevista dall'1 al 3 dicembre a Cervia.Entrambe le ginnaste Iris, accompagnate dai tecnici, hanno portato a termine il programma completo con i quattro attrezzi, confrontandosi con le migliori ginnaste di Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e concludendo con un buon risultato.La barlettanaconquista la medaglia di bronzo con il punteggio totale die la sua compagna di squadra, la capursese, si piazza in quarta posizione con unLa classifica è guidata dalla siciliana Enrica Marletta (107.950) seguita da un'altra ginnasta pugliese, Cristina Flavia Marsano (104.850).