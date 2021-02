Boxe, Squeo vince per ko tecnico a Molfetta. Stasolla pareggia

Un'altra convincente vittoria, la quinta su altrettanti match disputati, per il pugiledurante, evento organizzato al PalaPanunzio di Molfetta dalladel presidentecon il supporto degli allenatoriUn successo importante per il boxeur di Molfetta nel match clou (erano due le sfide professionistiche, nda) della manifestazione sportiva. Nel match disputato il 16 gennaio scorso, nella categoria dei pesi massimi,ha dominato l'avversario,, costringendolo alla resa e battendolo per knock-out tecnico durante il secondo round dopo avergli inferto due conteggi al primo round e anche un terzo nel corso del primo minuto del secondo round.Per lui si tratta della quinta vittoria su altrettanti match che lo proietta al titolo italiano dei pesi massimi che si terrà prossimamente. Al Palasport, inoltre, si sono svolti anche quattro match dilettantistici tra cui quello di, nell'Elite 1° serie. Il pugile di Giovinazzo, opposto a, un avversario più esperto e 8 anni più grande di lui, ha pareggiato disputando un ottimo match che lo proietta ai titoli nazionali nella massima serie dilettantistica olimpionica.L'evento sportivo, naturalmente,, nel completo silenzio dell'impianto di via Giovinazzo, nel pieno rispetto deldello scorso 4 marzo e delle direttive date dalla società sportiva organizzatrice, che ha comunque allestito una diretta streaming sulla propria pagina