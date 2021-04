Boxe, una vittoria per la leggenda: la prima serie aspetta Squeo

entra nella storia della boxe. Fino ad alcuni anni fa era difficile da prevedere. Eppure, a livello statistico, l'evento si è compiuto il 15 aprile scorso, quando il boxeur, dopo il successo contro, ha portato ail numero delle vittorie di fila, conquistando di diritto il passaggio in prima serie.Il pugile di Molfetta, noto per la sua devastante potenza e da molti ritenuto uno dei più forti in circolazione, al termine del match professionistico, completamente dominato, nella categoria dei pesi massimi sulla distanza dei, ha superato il pugile calabrese, tesserato nel Lussemburgo ed appartenente alla scuderia. Ha raggiunto la sesta vittoria di fila, portando lo score a, ottenendo il passaggio in prima serie, l'accesso al titolo italiano e a quelli internazionali.L'organizzazione della serata è stata merito di, impegnato nella organizzazione di eventi sportivi a tutto tondo, presidente e trainer dellache in un momento così delicato dovuto al Covid-19 è riuscito a organizzaredi cui 2 professionistici e altrettanti tornei. La vittoria di Squeo è il frutto del lavoro di(organizzatore e trainer) e(tecnici della).Nella serata, infine, si sono svoltiche hanno visto coinvolti i pugili dellaal cospetto di avversari andriesi. Si evidenziano le vittorie di, i pareggi die la sconfitta di stretta misura di