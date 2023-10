Bilancio positivo per l’Iris a Foligno: 3 titoli interregionali, 4 argenti e 2 bronzi

Tre vittorie e numerosi podi hanno caratterizzato la spedizione dell'Iris in terra umbra, dove lo scorso weekend le ginnaste, accompagnate dai tecnici, sono scese in pedana al Palapaternesi di Foligno per affrontare la prova di zona tecnica del campionato individuale Gold di Specialità.L'obiettivo di ciascuna ginnasta era quello di dare il proprio meglio per cercare di guadagnarsi l'accesso alla finale nazionale dell'intero campionato, che si terrà dal 17 al 19 novembre in quel di Campobasso. Grande soddisfazione per l'intero team, che conquista ottimi piazzamenti in tutte le categorie e strappa 11 dei 13 pass disponibili.Partendo dalle Allieve 2,, classe 2012, si laurea campionessa interregionale al corpo libero per la zona tecnica 5, che comprende le regioni del sud Italia, con il punteggio di. Tra le Junior 1,conquista un argento al cerchio () ed un quarto posto alla palla ().Nella categoria Junior 2,vince la specialità nastro totalizzando un buoned è vicecampionessa interregionale alla palla con 23,900, mentre la sua compagnasi piazza terza con il cerchio () e settima con il nastro ().Medaglie anche per le Junior 3,, che conquista un argento nella specialità clavette con il punteggio die un bronzo nella specialità palla con un, e, che porta a casa un argento al cerchio con il punteggio die un sesto posto al nastro ().Chiude l'intenso weekend di gare la Senior, che porta a casa il terzo titolo interregionale, imponendosi nella specialità cerchio con un, e si aggiudica un argento alle clavette con il punteggio di