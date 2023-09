Bernardo e il suo Giovinazzo C5: «A Manfredonia animati da buoni propositi»

«È il debutto ufficiale nel campionato e ci teniamo ad offrire una grande prestazione di squadra», racconta, pronto al debutto ufficiale sulla panchina del, sabato pomeriggio alle ore 16.00 a Manfredonia, nella prima giornata del girone B del torneo diI biancoverdi del presidentearriveranno nella cornice del golfo sipontino «con tutti i buoni propositi del caso», nonostante le assenze diche, però, non costituiscono una giustificazione.«Abbiamo due squalificati importanti - prosegue il tecnico, fresco di, la massima carica per un allenatore di futsal in Italia - più un nuovo acquisto che è infortunato, ma non sono assolutamente alibi anche perché ragioniamo sempre di squadra e tutti sono importanti, ma nessuno mai deve essere ritenuto indispensabile».I giovinazzesi affronteranno i padroni di casa del Vitulano Drugstore, «una squadra che ha cambiato tanto in estate - prosegue Bernardo -, facendo acquisti di livello (fra cui l'italo brasiliano, già incrociato lo scorso anno, con il Modena Cavezzo, nella doppia finale per il salto di categoria) e allenata da un bravo mister () che conosco e stimo:, ma anche per questo ancora più stimolante per la squadra. Il campionato è bello per questo, è molto difficile e competitivo e ogni confronto bisognerà dare il massimo per poter ottenere punti, ancora di più nelle trasferte».Per i biancoverdi quello di domani sarà il debutto assoluto in A2 Elite, a poco più di un mese dall'avvio della preparazione atletica portata avanti con il prezioso supporto del collaboratore tecnico, del preparatore dei portierie dello strength and conditioning coach«Il bilancio è positivo - fa sapere Bernardo -, stiamo lavorando tanto e bene, la squadra apprende e ha voglia di mettersi in gioco: siamo pronti per affrontare questo campionato inedito».Ma che girone sarà? «Sarà di altissimo livello. Ci sono tante squadre attrezzate per competere ai vertici - risponde l'allenatore campano - ma, soprattutto è un campionato inedito dove non ci saranno squadre meno competitive di altre:. Il nostro credo dovrà essere quello di giocare partita dopo partita come se ognuna fosse una finale e conquistare quanti più punti possibili: a fine girone d'andata - conclude Bernardo - potremmo trarre».