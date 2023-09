Battesimo in Coppa Divisione per il Defender Giovinazzo C5

Torna laedizione 2023-24, la prima riservata agli under 23 e che quest'anno rappresenta il primo impegno ufficiale per il. Saranno i cugini del, sul rettangolo di gioco del centro polifunzionale intitolato a Paolo Borsellino, oggi alle ore 16.00 ad inaugurare la stagione agonistica dei biancoverdi del presidente Carlucci.Riservata solo ai giocatori under 23, vale a dire a tutti i ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 2001, vedrà 188 squadre al via suddivise in 16 gironi (12 da 12 squadre, 4 da 11). Dai gruppi da 12 si formeranno quattro triangolari, mentre dai gruppi da 11 tre triangolari e un abbinamento. Le quattro squadre vincenti i triangolari e gli abbinamenti proseguiranno con due turni in gara unica. Dai sedici gruppi usciranno le sedici vincenti.Da lì in avanti si proseguirà con ottavi, quarti e semifinali (tutti da giocarsi con formula di gare di andata e ritorno) fino alla finale in gara unica in campo neutro. Finale prevista il 3 aprile 2024 in una sede da definire.Per i giovinazzesi sarà sicuramente l'occasione propizia per vedere all'opera qualche under promettente. E per mettersi in evidenza agli occhi del tecnico. È dello stesso avvisochiamato quest'anno, coadiuvato da, a guidare gli under 19 del Defender Giovinazzo C5: «Il match di Coppa Divisione rappresenta un'ottima vetrina per saggiare il gruppo dell'under 19 che avrò a disposizione quest'anno per il campionato di categoria che ci apprestiamo a disputare».«Sono fiducioso di poter far emergere qualche altro ragazzo di spessore così come è già successo pernegli anni precedenti, ormai inseriti in pianta stabile in prima squadra», conclude Palermo.