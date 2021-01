Anticipo di serie B, Illuzzi quarto uomo stasera a Chiavari

Si chiude questa sera il girone d'andata di Serie B per Virtus Entella e Pisa, impegnate nell'anticipo del venerdì. Il quarto uomo del match di Chiavari saràche coadiuverà da bordo campo il fiorentino Massimiliano Irrati. Assistenti di linea saranno Filippo Bercigli di Valdarno e la teatina Francesca Di Monte.Per l'arbitro di Giovinazzo si tratta dell'ottava uscita stagionale da quarto ufficiale di gara. L'ultima volta era stata appena il 18 gennaio scorso, quella volta nel posticipo vinto dallaIlluzzi, in questa tribolata stagione 2020/2021, ha ricoperto quel ruolo anche una volta in Serie A: era il 18 ottobre ed al Dall'Ara il Bologna venne sconfitto in casa per 3-4 dal Sassuolo.Le due sfidanti di questa sera corrono per obiettivi differenti. I liguri, allenati dall'ex Bari Vincenzo Vivarini, cercano un successo per uscire dai bassifondi della classifica, mentre il Pisa vorrebbe avvicinare la zona playoff distante solo 4 punti.Calcio d'inizio fissato alle 21.00, diretta tv su DAZN e Rai Sport.