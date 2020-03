Annullata l'edizione 2020 della Maratona delle Cattedrali

comunica cheprogrammata per il 3 maggio 2020 e che sarebbe giunta in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, è annullata a causa dell'emergenza Coronavirus.La decisione è stata presa per tutelare tutti gli atleti che avrebbero partecipato e gli spettatori che non avrebbero potuto godere di uno spettacolo che mai come quest'anno si preannunciava eccezionale.Una decisione sofferta, quella dell'ente organizzatore, ma inevitabile. L'intero mondo dello sport si è fermato ed è opportuno che anchefaccia altrettanto.Puglia Marathon ASD rinvia atleti e spettatori: tutte le iscrizioni effettuate e le quote versateCon una certezza: anche quella, proprio come sarebbe stata questa, sarà una corsa da non perdere.