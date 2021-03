Annullata la Maratona delle Cattedrali 2021

L'emergenza sanitaria in corso non permetterà lo svolgimento della manifestazione, che è quindi rinviata al 2022.Nuova doccia gelata per gli appassionati di podismo e di atletica leggera: la, ancora una volta, non potrà svolgersi. Ad annunciarlo con un video pubblicato sulla pagina Facebook diorganizzatrice della belle kermesse, è stata Mariella Di Leo.Ci hanno provato gli organizzatori, ma non è stato possibile più attendere per ratificare una decisione presa non di certo a cuor leggero. La situazione epidemiologica in Puglia non permette alcuna programmazione per una rassegna che unisce da sempre sport e promozione del territorio costiero, attraverso i passaggi assai suggestivi davanti alle maestose cattedrali romaniche, con partenza da Barletta ed arrivo nella splendida Giovinazzo.- ha detto la Di Leo - e dobbiamo concentrare i nostri sforzi per uscire da questo incubo». Rivolta poi agli appassionati ha chiesto di rispettare le regole sanitarie e di vaccinarsi appena potranno, ribadendo l'impegno di Puglia Marathon per continuare la tradizione dell'appuntamento primaverile nel 2022 (qui il link del video).Non ci sarà festa il 1° maggio di quest'anno, ma la macchina organizzativa è già pronta per la stessa data dell'anno prossimo, per rendere piazza Vittorio Emanuele II ancora una volta il luogo dove sport, aggregazione, divertimento e riscoperta del territorio si uniscono.Ancora una volta è richiesta pazienza, in attesa di una lunga primavera delle nostre vite.