Salta l'edizione 2023 della Maratona delle Cattedrali

L'edizione 2023 dellaevento podistico tra i più importanti del Sud Italia e che arriva al traguardo di piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, non si disputerà. Ad annunciarlo è stato direttamente il comitato organizzatore con una nota ufficiale.«Con enorme dispiacere - si legge - vi comunichiamo che il nuovo direttivo della Puglia Marathon ha preferito rinunciare all'edizione di quest'anno dellaper concentrare tutte le energie sulla edizione del 2024, che coinciderà con il primo decennale della Maratona delle Cattedrali. Stiamo già lavorando al programma della 10^ Edizione, e vi promettiamo che sarà davvero super e che vi lascerà tutti senza fiato», è la promessa finale.L'evento podistico di rilievo nazionale, consistente in gare di maratona, mezza maratona e 10 km, si è sempre svolto da Barletta a Giovinazzo attraversando Trani, Bisceglie e Molfetta.La partenza è in genere fissata nei pressi dell'imponente Castello Svevo di Barletta, a due passi dalla Cattedrale, e prosegue lungo la litoranea fino a Trani e alla sua splendida Cattedrale romanico-pugliese dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta in Cielo. La kermesse continua quindi sino a raggiungere Bisceglie, la sua Cattedrale di San Pietro Apostolo ed il centro medievale. Intorno al 32° km entra a Molfetta transitando non lontano dal Duomo, anch'esso romanico. Infine raggiunge Giovinazzo, il suo lungomare di Ponente, con gli atleti che transitano ai piedi della Concattedrale di Santa Maria Assunta e sino all'arrivo posto in piazza Vittorio Emanuele II.