Gli eventi del fine settimana a Giovinazzo

Sabato 27 luglio

Sabato 27 e domenica 28 luglio

Si avviano alla conclusione gli eventi del mese di luglio del vasto cartellone varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo. Anche in questo fine settimana ce ne sarà per tutti i gusti, dalla musica alla poesia, passando per la scoperta dell'arte sacra nascosta nei gioielli del centro storico. Noi, come sempre, per evitare che vi perdiate qualcosa, vi proponiamo il nostro consueto riassunto:piazza San Salvatore - ore 20.30Le ali del sorriso - serata dedicata ai grandi della musicaOratorio don Saverio Bavaro - ore 20.30Premiazione del X Concorso di Poesia dialettalea cura dell'Associazione Touring JuvenatiumChiesa Concattedrale e rettorie del centro storico - dalle 19.00 alle 22.00"Tesori d'arte sacra" - visite guidatea cura del Museo Diocesano di Molfetta