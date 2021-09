Al via Collegiale Regionale con Valentina Rovetta

Fino al 4 settembre si torna in presenza al Polivalente Lorusso di Binetto

Prende il via oggi il Collegiale Regionale Estivo al Polivalente Lorusso di Binetto che durerà sino a sabato 4 settembre. Il raduno è stato organizzato dal, su indicazione dellae del team managerIl collegiale, il primo fatto in presenza in Puglia dopo la pandemia, vedrà presente, tecnica federale bergamasca che a soli 15 anni prese parte con la Nazionale italiana alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 ottenendo un settimo posto finale nel concorso a squadre. Dal 2006 al 2018 la Rovetta è stata, inoltre, assistente allenatrice della Nazionale. Il calendario degli allenamenti vede partire le Allieve Gold (31 agosto-1 settembre).Per la Ginnastica Ritmica Iris ci saranno(Bitonto) e(Barletta). Sarà poi la volta delle Junior/Senior Gold (2-3 settembre). Iris presente con(Bisceglie),(Giovinazzo),(Modugno),(Barletta) e(Molfetta). Allenamenti previsti al mattino dalle ore 10 alle ore 13.30, mentre il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.30.Sabato 4 settembre, infine, al mattino (ore 10-13.30) spazio al Trofeo Giovani Promesse. Sono sette le ginnaste Iris:(Bisceglie),(Bisceglie),(Modugno),(Molfetta),(Bisceglie),(Bisceglie) e(Bisceglie).Collegiale che terminerà nel pomeriggio con il campionato di Specialità e la Ginnastica Ritmica Iris rappresentata da(Bitonto),(Bitonto),(Bisceglie),(Bitonto),(Bitonto),(Carbonara) e(Bisceglie).