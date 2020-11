Al PalaPansini la gara fantasma, Giovinazzo-Rutigliano non disputata

Non si è disputata, al PalaPansini, la partita fra ile la, valevole per la quinta giornata del girone C del campionato di serie A2: la formazione ospite, infatti, non si è presentata entro i tempi regolamentari presso l'impianto di viale Moro.La squadra del tecnico, dal canto suo, si è regolarmente presentata per il match fissato alle ore 16.00, con Piscitelli e compagni che, dopo aver svolto il riscaldamento e tutte le formalità pre-partita, hanno atteso invano nel tunnel degli spogliatoi.Dopo 30' di attesa, come da regolamento,, gli arbitri designati per il match, hanno dichiarato ufficialmente non disputata la partita ed ora consegneranno il referto al, che, in settimana, deciderà sul da farsi.