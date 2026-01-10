AFP Giovinazzo
Hockey

AFP Giovinazzo in Svizzera per il WSE Trophy

Stasera l'andata dei quarti di finale con il RHC Pully

Giovinazzo - sabato 10 gennaio 2026
Si prende una breve pausa dal campionato l'AFP Giovinazzo, che questa sera sarà impegnata nel sud della Svizzera per il WSE Trophy. L'andata dei quarti di finale della competizione europea contro il RHC Pully si giocherà alle ore 18.00 presso la Salle Arnold Reymond del comune alla periferia di Losanna, nel Canton Vaud.
I biancoverdi si sono qualificati due mesi fa spuntandola ai rigori contro il La Vendeenne, dopo che nei tempi regolamentari avevano pareggiato 2-2 in Francia e 4-4 al ritorno. La stagione intanto non sta regalando altre soddisfazioni per cui, durante la sosta natalizia, è stato esonerato Depalma e al suo posto in panchina è tornato Pino Marzella. Oggi potrebbero debuttare i nuovi acquisti, ovvero il portiere ex Valdagno Giovanni Bovo e l'esterno argentino Martin Maturano che martedì non sono potuti scendere in pista perché il girone d'andata della serie A1 non era ancora terminato.
Gli elvetici invece hanno vinto il primo atto degli ottavi contro i tedeschi del Resg Walsum, a cui hanno poi rifilato un netto 5-0. La squadra allenata da Mateo De Ramon Vilella è a metà classifica nel torneo nazionale e punterà sulla solidità difensiva per proseguire il percorso continentale.
Il doppio confronto si vince però segnando e l'AFP sa che, contro un avversario sulla carta meno proibitivo di quello battuto negli ottavi, deve fare bene nel primo round per poi terminare l'opera con la spinta del proprio pubblico tra due settimane.
