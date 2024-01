AFP Giovinazzo, cambia il Direttore Sportivo

non è più il Direttore Sportivo dell'AFP Giovinazzo.La notizia è arrivata inaspettata nella serata di ieri, diffusa tramite la pagina social della società hockeystica.L'ex giocatore e presidente era stato chiamato a ricoprire il ruolo di DS dalla stagione 2021/2022, la stessa che ha visto il ritorno di Pino Marzella in panchina. Ora, pochi giorni dopo il termine della finestra di mercato che ha portato a Giovinazzo Rubio Civit e Mattugini, l'avvicendamento.Il nuovo Direttore Sportivo per la seconda parte del campionato sarà infattifinora team manager della squadra, che ha già lavorato al fianco di Marzella nelle stagioni 2018/19, 2019/20 in quel di Molfetta.«Per me - queste le sue prime dichiarazioni - è un onore ed un onere ricoprire tale ruolo in una società importante e storica come l'Afp Giovinazzo. Anche perché raccolgo l'eredità di Beppe Spadavecchia, che ha fatto un grandissimo lavoro. Ringrazio lui, il mister Pino Marzella e tutta la società per la fiducia. Credo in questa squadra ed in questa società e mi auguro che, con con la forza del lavoro quotidiano e la determinazione di tutti, l'Afp raggiunga l'obiettivo prefissato, che è la salvezza».Prevedibili da parte della società presieduta da Francesco Minervini gli auguri e l'in bocca al lupo al nuovo DS.