Academy Giovinazzo, vittoria di rigore. Ci pensa Minervini nella ripresa

Vittoria all'insegna del risparmio per l', che contro il New Carpediem forza quanto basta e si impone col risultato di. I biancoverdi di casa producono numerose azioni da rete, ma, nel corso della ripresa, non sbaglia il rigore della vittoria. La marcia verso le prime posizioni continua spedita.Nel quindicesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, la squadra di, reduce dal successo di Gravina in Puglia prima del turno di riposo, sul prato artificiale del De Pergola, sotto una pioggia battente, tiene botta alla formazione di Barletta, in piena lotta per i play-off, affidandosi ai suoi atleti più ispirati. Di fatto, la strategia dell'Academy funziona alla perfezione tanto da regalare poco e nulla agli ospiti. Al riposo si va col risultato inchiodato sullo 0-0.Si riparte e l'undici di casa non rinuncia a provarci, producendo azioni a ripetizione e conquistando un penalty che, al 57', realizza spiazzando il portiere avversario: 1-0. Non finisce qui, ma il resto della gara non regala altri gol. Al 90' i giovinazzesi alzano orgogliosamente le braccia al cielo:e due punti rosicchiati all'Eagles Bisceglie, fermato sul pari ad Acquaviva, in una giornata in cui cade anche la capolista Ruvo.Il club di, quindi, chiude il mese di febbraio con il sorriso, torna al terzo posto, superando in un colpo solo Football Acquaviva, New Carpediem e Liberty Bari e prepara il derby. Domenica 10 marzo, infatti, i biancoverdi saranno ospiti del fanalino di coda. Fischio d'inizio fissato alle ore 15.00.