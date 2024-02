Academy Giovinazzo, tutto facile: Azetium Rutigliano battuto 8-1

Con una goleada -il risultato finale - l'spazza via l'Azetium Rutigliano, penultima in classifica, si conferma al terzo posto. La formazione biancoverde è scesa in campo col piglio giusto, concedendo le briciole. Ben sei i giovinazzesi a referto: Ignomiriello, Grosso, Pastoressa, Muzio, Marzella e Bufi.Nel diciottesimo turno del girone A di serie C2, la differenza tecnica fra la squadra del tecnicoe quella ospite è davvero troppa. E lo si nota sin dai primi fraseggi.bussa per la prima volta alla porta avversaria (1-0), poi è, l'eroe di Molfetta e sicuramente l'uomo più atteso, a raddoppiare: 2-0. Ancora, autore di una doppietta, fa 3-0,cala il poker di reti, mentre, prima di rientrare negli spogliatoi, fa cinquina. Al 30' è dunque 5-0.Partita già in ghiaccio, cambia poco anche nella ripresa. Varia solo il punteggio, che, anche lui autore di una doppietta, porta sul 6-0, prima della rete della bandiera dell'Azetium, 6-1. La partita, priva dei vari De Palma, Berardi, Carlucci, Bavaro e Gadaleta, a questo punto, non ha più niente da dire, mentre il quintetto di casa avanza inesorabile fino al 7-1 die brinda all'8-1 finale con il sigillo conclusivo diPer i giovinazzesi si tratta dell'undicesima vittoria stagionale.Il club di, dunque, resta al terzo posto in classifica, sempre a -2 dal Boemondo C5 e a -5 dal Cassano C5 - entrambe, però, non hanno ancora riposato -, e nel prossimo turno, in programma sabato 2 marzo, riceverà sul parquet del PalaPansini ilche insegue a tre lunghezze. Fischio d'inizio alle ore 16.00.