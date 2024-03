Academy Giovinazzo, prova di forza: 6-0 al Poggiorsini. Vetta a -2

L'c'è. C'è eccome, con una devastante prova di forza col Poggiorsini, un clamorosoche permette ai biancoverdi di dimostrarsi all'altezza delle altre pretendenti al salto diretto di categoria e di portarsi al secondo posto a quota 38 punti, con le due battistrada Boemondo C5 e Cassano C5 avanti di 2.Nel diciannovesimo turno del girone A del campionato di serie C2, la formazione dell'allenatore de Biase è in palla come forse non gli era mai capitato quest'anno e sul parquet del PalaPansini prende progressivamente il controllo del gioco e poi sblocca il confronto con un tiro sporco di, 1-0. La sfida è tirata, ma la squadra di casa gira che è una meraviglia anche senza Bavaro: il raddoppio di, coi locali in power-play, arriva poco prima del riposo. Al 30' è 2-0.Al rientro, i giovinazzesi triplicano: Ignomiriello si mette in proprio,ci crede e sigla il 3-0, mentre il poker arriva da, su assist di Pastoressa. Stop di sinistro e tiro di destro per il gol del 4-0. Ma il match, ormai, era già finito da un pezzo. Sul finire del march, il Poggiorsini crolla:, nelle vesti di quinto di movimento, trova il 5-0 da una porta all'altra, prima del 6-0 finale ad opera di. Lo storico capitano dell'Academy, su calcio da fermo, la indirizza nel sette.Il club difesteggia la quarta vittoria consecutiva - la dodicesima stagionale - e forte dei suoi cinque risultati utili di fila si porta a -2 dal primo posto. Gli scontri diretti sono quasi finiti, il prossimo, fuori casa, è sabato 9 marzo contro l'in piena corsa per i play-off. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.