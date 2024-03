Academy Giovinazzo, che crollo a Cassano! Finisce 6-1, vetta a -5

Powered by

A Cassano delle Murge finisce: la nuova prima della classe - ora a +3 sul Boemondo C5 e a +5 sull'- condanna i biancoverdi alla quarta e pesante sconfitta della stagione regolare. Gli ospiti impattano con, ma si sfaldano dopo il secondo gol ed escono sconfitti. EspulsiNella ventiduesima giornata del girone A di serie C2, la formazione del tecnicosi presenta nel catino bollente di Cassano priva di Bavaro e di Berardi: il primo tempo è abbastanza equilibrato e dopo una lunga fase di studio le squadre provano ad alzare il ritmo delle proprie giocate. Nessuno dei due quintetti, però, sembra prevalere sull'altro sino all'1-0 dei pellicani a cui replicacon un giocatore di casa a terra. A nulla valgono le proteste locali, il Giovinazzo è sull'1-1.Si riparte e il Cassano piazza l'uno-due micidiale in avvio di seconda frazione di gioco: dapprima 2-1 - il gol che sfalda i giovinazzesi -, poi 3-1. A questo punto gli ospiti giocano la carta del power-play (Ignomiriello) e provano a riorganizzarsi, ma è molto difficile cercare di riequilibrare un match tanto sbilanciato. I padroni di casa calano il poker (4-1) e la cinquina (5-1), mentre i biancoverdi, con una panchina già assai corta, perdono, entrambi espulsi. Finisce 6-1.Per il club diun brutto ko, il quarto stagionale, che proietta il Cassano C5 in vetta, adesso a +5 proprio sull'Academy, a quattro turni dalla fine. In mezzo, al secondo posto, c'è il Boemondo C5. Sabato 6 aprile, al PalaPansini, i giovinazzesi riceveranno l'in piena lotta play-off. Si gioca alle ore 16.00.