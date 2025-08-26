Attualità
Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino
Appuntamento fissato nel tardo pomeriggio di oggi in sala consiliare
Giovinazzo - martedì 26 agosto 2025
Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto, a partire dalle ore 18.00, nella sala consiliare di Palazzo di città si terrà un incontro con Salvatore Infantino, dirigente dell'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, per approfondire la questione della Xylella, che ha infettato un albero in località Pietre Rosse, tra Giovinazzo e Santo Spirito.
È auspicabile che al tavolo di confronto partecipino sia i titolari delle particelle individuate dalla Regione Puglia nel raggio di 50 metri dall'ulivo infetto sia tutti coloro che sono interessati dal problema, professionisti e hobbisti.
