Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto, a partire dalle ore 18.00, nella sala consiliare di Palazzo di città si terrà un incontro con, dirigente dell'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, per approfondire la questione della Xylella, che ha infettato un albero in località Pietre Rosse, tra Giovinazzo e Santo Spirito.È auspicabile che al tavolo di confronto partecipino sia i titolari delle particelle individuate dalla Regione Puglia nel raggio di 50 metri dall'ulivo infetto sia tutti coloro che sono interessati dal problema, professionisti e hobbisti.