Xylella, l'albero infetto «è nell'area di servizio Q8»

Lo ha dichiarato il sindaco Michele Sollecito. Pronta la determina regionale per le misure di eradicazione

Giovinazzo - mercoledì 20 agosto 2025
È da giorni che l'intero settore oleario giovinazzese si interroga sulle vicende legate alla scoperta di un albero infetto da Xylella, in località Pietre Rosse, tra Giovinazzo e Santo Santo Spirito. Nelle scorse ore è stato il sindaco Michele Sollecito a fare chiarezza sull'argomento.

«Sul nostro albo pretorio è disponibile la determina regionale di prescrizione delle misure di eradicazione - ha scritto il primo cittadino sui canali social -: https://servizi.comune.giovinazzo.ba.it/.../albo_dettagli... Seguiranno aggiornamenti per la riunione operativa che terremo in Comune. Come si può vedere dall'ortofoto l'albero infetto è nell'area di servizio Q8».

Ed infatti, ciò che vi mostriamo in home è l'ortofoto scattata dall'alto e si vede l'area (praticamente una grossa aiuola) dove è stato scoperto l'ulivo attaccato da Xylella Fastidiosa del tipo "pauca". L'auspicio è che le operazioni di eradicazione siano rapide e si possa così circoscrivere il problema. Resta però, in vista soprattutto della prossima primavera, l'esigenza di pulizia dei cigli delle strade di competenza comunale e l'impegno dei privati a fare altrettanto sotto gli alberi e nelle vie interpoderali. Un intero settore dell'economia cittadina resta in ogni caso col fiato sospeso, anche se trapela un velatissimo ottimismo per una risoluzione quasi indolore del problema.
