La cittadinanza attiva si fa pratica quotidiana.Significativo l'esempio che arriva dalla rinnovata piazzetta Stallone, dove dal 22 luglio scorso residenti si sono attivati per piccole ma fondamentali attività di manutenzione delle aiuole e piantumazioni di fiori e piante. Un'attività meritoria, esattamente come accade da qualche anno nell'area di via Cairoli, un vero fiore all'occhiello del quartiere.Dopo le devastazioni delle scorse settimane, seguite all'inaugurazione della piazzetta rinnovata e della velostazione, arriva dai residenti un segnale di speranza per una Giovinazzo in cui la gente perbene si fa comunità e scende in campo per la tutela di un bene comune.Intanto proseguono le indagini sulla distruzione di una panchina ed i responsabili potrebbero avere le ore contate.