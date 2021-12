Volontari AIL in piazza a Giovinazzo per raccogliere fondi contro le leucemie

Ancora in piazza, come accaduto ieri, sabato 4 novembre. Gli splendidi volontari dell'di Giovinazzo torneranno questa mattina, 5 dicembre, tra la gente.I loro banchetti saranno nuovamente ben visibili in piazza Vittorio Emanuele II ed in piazza Sant'Agostino,, per raccogliere fondi dalla vendita delle bellissime. Sotto il porticato di Palazzo di Città e sul sagrato della centralissima chiesa giovinazzese si potrà aderire alla campagnapromossa su tutto il territorio nazionale.Con un'offerta simbolica di 12 euro si potrà sostenere la ricerca scientifica, finanziando le borse di studio per giovani ricercatori e si potrà così supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale. Il danaro servirà pure per potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l'affluenza in ospedale ai casi più urgenti, per sostenere pazienti e cari da un punto di vista psicologico e per incentivare la costruzione e l'individuazione di Case alloggio AIL, uno dei progetti più convincenti dell'associazione che da ormai 52 anni è riferimento per i malati ematoncologici e per le loro famiglie.Le volontarie ed i volontari AIL vi aspettano questa mattina ed una semplice donazione può cambiare tante cose. Nessuno si senta escluso da questa chiamata a raccolta.